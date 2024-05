Ovos, aveia e mais 7 alimentos que você deveria consumir todos os dias

Possui também vitaminas do complexo B, minerais (como magnésio, fósforo, selênio e manganês) e antioxidantes.

Por ter fibras, promove a regularidade intestinal e previne a constipação. Além disso, tem um índice glicêmico mais baixo em comparação com o arroz branco, ou seja, previne os picos de açúcar no sangue e controla os níveis de glicose.

O arroz integral costuma ser o acompanhamento de diversos pratos principais, como frango, peixe e carne.

Imagem: iStock

8. Gorduras saudáveis

Muitas vezes, as gorduras são vistas como vilãs da dieta. No entanto, as gorduras saudáveis são importantes para o organismo funcionar adequadamente.