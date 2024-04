Muralha no francês, falhas na Champions: Donnarumma tem 'vida dupla' no PSG

O goleiro Donnarumma, do PSG vive uma situação inusitada na temporada: enquanto é incontestável como melhor goleiro do Campeonato Francês, vem sendo criticado por falhas e atuações ruins na Liga dos Campeões.

O que aconteceu

O italiano é o goleiro que menos sofre gols no Campeonato Francês, além de ser o que mais evita tentos adversários: 15,46, com boa vantagem para o segundo (Samba, do Lens, com 8,03 gols evitados).

Donnarumma também mantém uma média de 4 defesas por jogo na França, onde o PSG é absoluto e está a uma vitória de confirmar mais um título.