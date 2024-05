Kong, cumprimento e silêncio: o que significam as comemorações de Endrick

Como o próprio nome já diz, a comemoração é uma referência a 'King Kong', gorila que se tornou uma estrela do cinema, ainda que seja fictício. O camisa 9 explicou nos dois jogos o motivo de comemorar fazendo alusão ao personagem.

Eu vi o filme 'Godzilla vs Kong: O Novo Império' e eu sou muito fã do Kong e do Pantera (Negra) também. É uma comemoração nova para mim. Endrick, à ESPN, após jogo contra o Del Valle

Talvez por ter sido ali do lado da torcida deles e não entenderam. Mas é um gesto que faço. Fiz também contra o Independiente (Del Valle) e falaram que foi uma comemoração bonita. Só quero mostrar que gosto do filme do Kong. Endrick, ao Paramount+, após a vitória sobre o Liverpool-URU

Endrick festejou seu gol contra o Liverpool-URU imitando King Kong Imagem: Ernesto Ryan/Getty Images

'Prazer, eu sou o Endrick'

Braço estendido e uma piscadinha: foi assim que Endrick comemorou alguns de seus gols se "apresentando" ao mundo do futebol. O gesto foi repetido em jogos do Palmeiras e viralizou, principalmente, no gol marcado pela seleção brasileira contra a Espanha, em amistoso.