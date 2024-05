Taxado de são-paulino, dirigente do Corinthians promete tatuagem corintiana

Chamado de são-paulino por seus críticos no clube, Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, prometeu fazer uma tatuagem alusiva ao Alvinegro. A promessa foi feita nesta quinta (9) durante entrevista ao "Alambrado Alvinegro", no YouTube.



No último domingo, o ex-diretor de futebol corintiano Rubens Gomes, disse à TV Gazeta que Moura torce para o São Paulo. "Torço para o Corinthians. Não torço para o São Paulo", afirmou o superintendente ao ser indagado sobre a declaração do ex-dirigente.

"Ele (Rubão) colocou isso. Foi irresponsável. Recebi ameaças de morte por rede social", declarou Moura



Ao ser indagado pelo apresentador Cascão se, em meio a suas tatuagens, ele não tem uma do Corinthians, Moura respondeu: "vou fazer. Vou fazer e vou te mandar [a foto, na próxima segunda-feira]". O superintendente também prometeu enviar para o apresentador uma fotografia sua, antiga, com a camisa do Corinthians.



Moura foi questionado se era sócio do São Paulo. "Recebi um título para trabalhar na eleição", respondeu. Ele trabalhou na campanha do ex-presidente são-paulino Carlos Miguel Aidar, mas negou ter atuado na administração do dirigente.

Acuado por denúncias de corrupção, Aidar renunciou ao cargo em 2015, apesar de negar ter cometido atos ilícitos.



Moura também está na berlinda pelo fato de o Corinthians pagar comissão de R$ 25,2 milhões para a empresa Rede Social Media Design por Internediação do contrato de Patrocínio com a VaideBet.



Ele confirmou que Alex Cassundé, sócio-administrador da intermediária, participou da campanha de Augusto Melo, eleito em novembro presidente do Corinthians.



"Ele trabalhou na parte digital da campanha. Depois chegou com a prospecção com esse patrocinador. Não vimos como má-fé", declarou.



A oposição cobra a apresentação de documentos sobre o contrato e recolhe assinaturas para conseguir convocar uma reunião do Conselho Deliberativo a respeito do tema.