São Paulo reconhece Galoppo com mercado, mas nega ter recebido proposta

O camisa 8 está recuperando seu espaço aos poucos no São Paulo. Em março de 2023, o meia sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. Nesta temporada, Galoppo participou de 16 partidas, com apenas um gol e duas assistências distribuídas.

Casares aproveitou para comentar a negociação envolvendo o zagueiro Beraldo, que foi para o Paris Saint-Germain. Além disso, voltou a pregar calma em relação ao meio-campista argentino.

"Vendemos só o Beraldo, porque priorizamos a conquista esportiva e depois pensamos no negócio. O Beraldo saiu por cifras maiores, não tinha como não sair. Se acontecer com o Galoppo ou qualquer outro jogador, vamos ponderar bastante e decidir no momento certo", concluiu.

