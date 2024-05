Em fase artilheira no Chelsea, Cole Palmer é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Inglês

Cole Palmer is your @EASPORTSFC Player of the Month for April! ? #PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/5BewUMvzc9

O inglês, inclusive, fez um hat-trick na vitória do Chelsea sobre o Manchester United de virada por 4 a 3, no Stamford Bridge. Além disso, fez quatro gols na goleada sobre o Everton por 6 a 0, em casa.

Cole Palmer está em sua primeira temporada nos Blues e já é um dos destaques da equipe. Ao todo, ele soma 24 gols em 42 jogos, além de 13 assistências.

Na Premier League, o jovem é o vice-artilheiro da competição, com 21 gols. O único atleta à frente dele é o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, com 25.

Restando três jogos para disputar no Campeonato Inglês, o Chelsea entra em campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o Nottingham Forest, no City Ground.