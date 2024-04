Torcedor mirim faz pedido para técnico Artur Jorge e viraliza nas redes

O novo técnico do Botafogo parece já ter caído nas graças da torcida. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um torcedor mirim pede a Artur Jorge para não atender a um chamado de Cristiano Ronaldo.

O que aconteceu

O torcedor Henrique conheceu o treinador português e aproveitou para fazer um pedido. O caso aconteceu antes do jogo do Botafogo pela Libertadores, na concentração do time.

A publicação viralizou com a fala de Henrique para Artur Jorge. "Não atenda telefonema do Cristiano Ronaldo". O técnico responde com uma risada e completa "Não atendo, só o Botafogo".