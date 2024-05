Enzo Monteiro entra nos planos para a Série B, mas Santos toma cuidado para evitar "frias"

Um dos principais nomes do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, Enzo Monteiro deve ganhar algumas oportunidades no profissional ao longo da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O centroavante estreou no time de cima logo na primeira rodada da Segunda Divisão. Ele atuou por 45 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro.

Contra o Avaí, porém, ele nem sequer foi relacionado. O boliviano acabou voltando ao time sub-20 e jogou contra o Fluminense, pelo Brasileirão da categoria, na última terça-feira.