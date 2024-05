Palmeiras começa 'campeonato que gosta' contra Cuiabá sem Deyverson

O clube contratou o treinador português Petit, que não estreia hoje. O ex-jogador, que defendeu Portugal em duas Copas do Mundo — ainda não tem visto de trabalho. Ricardo Colbachini, auxiliar-fixo do clube, comandou a equipe na derrota para o Goiás, no último jogo pela Copa do Brasil, e dirige o time hoje de novo.

Classificação e jogos Brasileirão

O Deyverson tem contrato encerrando com Cuiabá em dezembro e já foi feita uma negociação para assinar um pré-contrato no início do ano de uma prorrogação e ele não aceitou. O Cuiabá resolveu não colocá-lo mais nos jogos. O empresário dele disse que tem um acordo verbal com outro time e por isso optamos em decidir que ele não joga mais pelo Cuiabá até que mude de ideia. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-MG por 3 a 0.

Palmeiras começa hoje o 'campeonato que gosta'

O Palmeiras começou mal este Brasileirão. Derrotou o Vitória por 1 a 0 na estreia e depois teve uma derrota e dois empates nas partidas seguintes.

Em quatro jogos o Palmeiras só fez um gol. E já não marca há três partidas.

Nesse início já enfrentou três adversários que são candidatos ao título: Internacional (derrota em casa por 1 a 0), Flamengo e São Paulo (dois empates por 0 a 0).