Vitória x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O São Paulo visita o Vitória na tarde deste domingo (5), às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e no canal pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo abriu a rodada na 14ª colocação com quatro pontos ganhos. O time vem de empate na competição no clássico diante do Palmeiras.