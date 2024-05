Patrick evolui, é relacionado para o seu primeiro jogo no Santos e pode ganhar minutos

O torcedor do Santos está perto de ver Patrick com o uniforme do Santos. Recém-contratado, o meio-campista vem treinando bem e está entre os relacionados do técnico Fábio Carille para o jogo contra o Guarani, nesta segunda-feira.

O jogador de 31 anos ficou de fora da vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pois estava em reta final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, detectada no começo de abril, antes de uma partida do Atlético-MG contra o Caracas, pela Libertadores.