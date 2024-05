Justiça busca até em sites de aposta e não pega ídolo corintiano por dívida

A Justiça acatou o pedido e mandou notificar todas as empresas de apostas para bloquearem quaisquer valores em nome de Dinei. Quatro responderam. A Sportingbet, Betboo e Unikrn apontaram não possuírem contas cadastradas em nome do ex-atleta. A Betanodisse que as tratativas são "direto com os clientes por questão de segurança", pedindo para que o próprio Dinei entrasse em contato para a tratativa, segundo e-mail anexado pela advogada que trrocou mensagens com a empresa.

A juíza Roseleine Belver, então, determinou que fosse realizada uma busca em contas em outras instituições financeiras que estivessem sob o poder regulatório do Banco Central do Brasil. Mesmo assim, o Sisbajud não encontrou valores correspondentes em 4 contas encontradas em nome do ex-atacante.

A primeira decisão que mandou as contas de Dinei serem bloqueadas foi publicada no dia 15 de maio pela juíza Roseleine Belver dos Santos Ricci, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Tatuapé, São Paulo. O processo foi aberto em dezembro. Desde então, o tribunal ainda não encontrou valores em nome do ex-atleta.

Em contato com a coluna, Dinei disse que ficou endividado na época da pandemia, época em que contraiu o débito de aluguel. "Ficou difícil para todos nós". O ex-atleta ainda pediu para Vanessa Santos, advogada autora da ação, entrar em contato, pois ele pretende fazer um acordo. "Pago R$ 500 por mês até quitar a dívida", afirmou.

Dinei é um dos ídolos da história do Corinthians, tendo sido herói do bicampeonato brasileiro de 1998 e 1999, quando foi decisivo nas partidas finais, contra Cruzeiro e Atlético-MG, respectivamente. Pelo clube, também foi campeão nacional em 1990, da Supercopa do Brasil em 1991, do Paulistão 1999 e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2000.