Lanterna do ranking da CBF tornou-se campeão estadual. E não foi por acaso

O CAV chegou à Série A3 em 2012, quando bateu o rival Fernandópolis em uma final emocionante no interior. A nova ascensão veio em 2015, desta vez para a A2.

Em meio às andanças entre divisões, o clube conseguiu uma de suas maiores glórias: em 2018, faturou a Copa Paulista. O duelo foi decidido nos pênaltis diante de uma poderosa Ferroviária, que disputou a elite estadual naquele ano.

O título deu ao Votuporanguense uma vaga na Copa do Brasil e a partir daí a equipe entrou no ranking da CBF. Atualizada anualmente, a lista só reúne times que disputam algum torneio nacional.

A trajetória na competição durou só um jogo, por isso o clube está em último na lista. Para passar de fase, a equipe tinha obrigação de vencer e acabou perdendo em casa por 1 a 0 para o Ypiranga-RS.

O CAV é último colocado por ter disputado um único jogo da Copa do Brasil recentemente. Quando você disputa um campeonato da CBF, passa a fazer parte do ranking. Isso não quer dizer que somos os piores. Somos um clube com dificuldades, porém que oferece boa estrutura de alojamento para os atletas, boa alimentação, bom gramado e bom estádio Edilberto Fiorentino, o Caskinha, presidente do CAV, ao UOL

"Luta incansável, garra inabalável"

As palavras do presidente Caskinha se mostraram certeiras, e o Votuporanguense iniciou a Série A3 deste ano "on fire": a equipe fechou a fase inicial com apenas uma derrota em 15 jogos e líder isolada na tabela.