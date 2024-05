Palmeiras tem sequência para dizer se quer brigar pelo tri do Brasileirão

O Palmeiras tem sua performance justamente questionada neste início de Brasileirão. Em quatro partidas, o time tem cinco pontos e já foi derrotado pelo Internacional dentro de sua casa. A sequência que vem a partir deste domingo, no entanto, é a que vai dizer se o Alviverde quer ou não brigar pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão.

Os jogos serão contra Cuiabá, Athletico, Criciúma e Vasco. Dos quatro, três têm como principal preocupação lutar contra o rebaixamento, enquanto que a equipe paranaense vive fase bastante irregular com Cuca, com direito a derrota vexatória na Copa do Brasil.

É compreensível empatar com o Flamengo, mesmo que como mandante, e com o São Paulo em pleno Morumbi, mas o Verdão já mostrou no passado que para ser campeão não pode perder pontos contra times do meio para baixo da tabela. Nos últimos dois anos, o desempenho contra o G-4 era ruim, mas dali para baixo o aproveitamento era excelente.