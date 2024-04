Tite cita Guardiola e aponta altitude e jogo às 11h para poupar sete no Fla

Confira outros tópicos

Opções táticas: " As características da equipe do Bolívar são as seguintes: eles têm dois externos e infiltrações centrais. Ela utiliza essa coordenação de movimentos. Ideia inicial com linha de cinco era tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio-campo. Mas nós não estávamos com posse de bola. A gente trouxe o Léo Ortiz para meio-campista, e a equipe começou a se reestruturar".

Classificação e jogos Brasileirão

Ligações diretas e uso de Victor Hugo na direita: "Victor tenho utilizado nas funções pelo lado, antes no lado no tripé do meio-campo. Tem sido utilizado frequentemente pelo lado. Ela é coerentemente colocada dessa forma. Em determinados momentos você consegue fazer uma saída. E o que mais tinha saída de bola era o David Luiz. E era conduzindo. Não saía lançando, era conduzindo".

Bolívar: "Bolívar está muito bem estruturado e muito bem treinado. Méritos ao seu técnico. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos. Também em casa ele faz valer o mando com a qualidade e imprimindo um ritmo forte. A gente olha o futebol sob duas perspectivas. Olha a nossa, mas tem que ter o cuidado de não ser egoísta e olhar o outro lado, que tem um bom trabalho".