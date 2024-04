PVC: Concordo que Tite seja demitido se Fla não classificar na Libertadores

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira que é natural que Tite seja cobrado no Flamengo pelas consequências de suas escolhas, como poupar sete titulares na derrota para o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Libertadores. Segundo PVC, agora, o Rubro-Negro corre sério risco de não avançar em primeiro do seu grupo.

'Estou de acordo que demita se não se classificar': "O Tite chegou porque o Flamengo não ganhou nada no ano passado. O Tite chegou para passar um pano na lambança do Sampaoli e da diretoria, que pagou milhões em multas de rescisão de contrato. Ele tinha a tentativa de ganhar o Brasileirão e o objetivo dito era classificar para a Libertadores, porque o Brasileirão parecia perdido quando o Sampaoli saiu, e ele classificou para a Libertadores, então o primeiro objetivo cumpriu. O segundo objetivo, dito pelo Tite, imposto pela diretoria, era ganhar o estadual: ganhou, segundo objetivo cumprido. Tudo bem, você pode demitir, estou de acordo que demita se não se classificar para a segunda fase da Libertadores".

'Tite tem o direito de decidir e depois vai ser cobrado': "No ano passado, o Flamengo classificou para as oitavas de final em que lugar do grupo? Segundo, atrás do Racing. Era o Tite o técnico no ano passado? Não era. Era o Galileu Galilei? Também não era. Claro que o objetivo do Flamengo agora é vencer os três jogos do returno, terminar com 13 pontos e esperar que o Bolívar perca seis pontos, para ter os mesmos 13 pontos e o Flamengo classificar em primeiro no saldo. Esse objetivo ainda é possível, mas é claro que você pode cobrar o Tite. Ele escalou ontem apenas três titulares e perdeu do Bolívar. O Grêmio escalou o time reserva e perdeu do Strongest, o Flamengo em 1983 escalou nove titulares e perdeu do Bolívar. Então, como tudo na vida, você tem o direito de decidir e depois vai ser cobrado pela decisão".