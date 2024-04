'Herói em risco': jornal repercute possível saída de Rodrygo do Real Madrid

Na próxima temporada, com a chegada de Mbappé , não está garantida a sua continuidade. Rodrygo tem chance para expandir ainda mais sua importância e transformar sua possível saída em um sério dilema dentro do clube e na arquibancada merengue. Talvez ele faça isso através da Liga dos Campeões. trecho do jornal espanhol

Na atual temporada, Rodrygo tem 45 jogos, 17 gols marcados e oito assistências. Na Liga dos Campeões, o atacante balançou as redes cinco vezes em dez partidas.