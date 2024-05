André Ramalho e Mauro Júnior vibram com confirmação de título holandês do PSV em campanha histórica

Com 100% de aproveitamento no primeiro turno, a equipe igualou o próprio recorde da Eredivisie do maior número de vitórias consecutivas no início da competição: 17, alcançado na edição 1987/88. Além disso, o time já alcançou o recorde de 18 atuações sem ser vazado, superando os 17 da temporada 2007/08.

Mais pontos

Com 87 pontos e podendo chegar aos 93, o PSV está a um ponto de alcançar o seu próprio recorde. Foram 88, na temporada 2014/15, quando acumulou 29 vitórias, um empate e quatro derrotas.

Já o recorde geral, desde que o triunfo passou a representar três pontos, é do Ajax, com 89 somados, na edição 1997/98. Ou seja, uma vitória já basta para o PSV superar o número do rival.

Na temporada 1971/72, o Ajax, com 30 vitórias, três empates e somente uma derrota, conquistou 63 pontos, o que, no sistema de três pontos, equivaleria a um total de 93.

Maior saldo de gols