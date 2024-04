Fla arrisca na estratégia e vê pressão subir mesmo após 1ª derrota no ano

Com os resultados, clássico ganha ainda mais peso. Depois desses dois insucessos, os rubro-negros encaram o Botafogo com uma pressão adicional. O duelo será domingo, 11h, no Maracanã.

O que trouxe o número de trocas excessivos foram dois aspectos: a sequência de jogos muito grande, o que inviabilizou alguns jogadores de virem, e o jogo aqui em La Paz, que é extremamente desgastante pela altitude. E ainda há outro aspecto que é a viagem grande de retorno e com jogo no domingo às 11h

Tite

Força máxima no Carioca

Um dos questionamentos é sobre a opção por força máxima no 2º jogo da final do Carioca. O Flamengo já havia vencido o Nova Iguaçu, na ida, por 3 a 0, e estava com o título encaminhado. Mesmo assim, o técnico Tite não poupou para o duelo da volta.

A decisão por escalar o que tinha de melhor teve influência da diretoria. O treinador afirmou que foi orientado pelos dirigentes a dar prioridade na busca pelo título estadual mesmo com a grande vantagem construída. Na partida seguinte, empate em 1 a 1 contra o Millionarios.

Poupados treinaram

Os sete jogadores poupados contra o Bolívar treinaram no Rio. Foram eles: Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro.