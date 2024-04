'O Cara': Romário é tema de série com Neymar, Ronaldo e Guardiola

Um dos nomes mais relevantes da história do futebol brasileiro, o atacante Romário é tema de série documental que chegará ao público no próximo mês.

O que aconteceu

A série 'Romário - O Cara' será lançada em 23 de maio. O documentário possui seis episódios e estará na plataforma de streaming Max, com dois capítulos disponibilizados por semana.

A produção conta a trajetória de Romário até a conquista do Tetra em 1994. O atacante foi o artilheiro da seleção brasileira em seu quarto título mundial, com cinco gols, dois anos após ser deixado de fora de convocações por atrito com a comissão técnica.