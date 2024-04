Ministério procura dois torcedores após racismo contra gremistas; entenda

A Aprevide prometeu "tomar medidas necessárias" para punir os envolvidos, mas não exemplificou o que pode acontecer com os torcedores.

As autoridades ainda vão pedir ao Estudiantes para que ajude na identificação dos racistas. Uma das ideias é bonificar sócios com pontos extras em caso de informações sobre os infratores.

Por fim, o ministério se mostrou "à disposição" das autoridades brasileiras para elucidar o caso. "O racismo é um crime e não será toleado pelo Governo da Província de Buenos Aires", diz trecho da nota.

REPUGNANTE! 🚨



Alguns torcedores do Estudiantes fazendo gesto de racismo em direção a torcida do Grêmio. pic.twitter.com/Z1s3ocI79E -- Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) April 24, 2024

Leia o comunicado

Como resultado dos atos racistas registrados na partida de ontem à noite pela Copa Libertadores entre Estudiantes de La

Plata e Grêmio de Porto Alegre no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, a Agência para a Prevenção da Violência no Esporte

(APreViDe) deste Ministério, está analisando os vídeos e imagens do sistema de câmeras de segurança para estabelecer a

identidade dos dois torcedores do Estudiantes que fizeram gestos discriminatórios.