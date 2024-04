Goleiro do Racing 'fura' e leva gol contra bizarro na Sul-Americana; veja

O Racing conseguiu superar a trapalhada. Ainda no primeiro tempo, Adrián Martínez marcou de pênalti o gol de desempate para os argentinos, que venceram por 2 a 1. Solari havia aberto o placar.

Liderança isolada e 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Com mais uma vitória, o Racing se mantém na liderança do Grupo H da competição, o mesmo do Red Bull Bragantino. Os argentinos somam nove pontos em três jogos.