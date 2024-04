Escalação: Flamengo terá três zagueiros contra o Bolívar

O Flamengo está em segundo lugar no Grupo E com quatro pontos. O líder é o Bolívar, que tem seis. O Millonarios está em terceiro, com um, e o Palestino ainda não pontuou.

Classificação e jogos Libertadores

O time está escalado com: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz; Wesley, Igor Jesus, De la Cruz, Gerson, Victor Hugo e Viña; Bruno Henrique.

O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O BOLÍVAR, PELA @Libertadores!