Abel tem razão: Ida do Palmeiras a Quito é o dobro de maior viagem do City

Abel Ferreira disparou ao comparar os deslocamentos feitos para jogos na América do Sul com a Europa. Ao citar o Manchester City de Guardiola, o treinador português disse que os compromissos continentais não exigem longos períodos em trânsito. E acertou.

A maior viagem do City na temporada — desconsiderando a disputa do Mundial de Clubes — é praticamente a metade do deslocamento do Palmeiras para Quito, onde encara hoje o Independiente del Valle pela Libertadores. Levando em conta a Liga dos Campeões, o maior deslocamento do City tem menos da metade da distância de Quito.