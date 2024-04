Palmeiras se reapresenta após empate, e Bruno Rodrigues avança em processo de recuperação

Após o empate diante do Flamengo, pelo Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã de hoje (22). A boa notícia para Abel Ferreira ficou por conta de Bruno Rodrigues, que avançou no processo de recuperação da lesão no joelho. Ele passará a ter um cronograma personalizado e outro gradativo, com bola e acompanhado do restante do elenco.

Nesta segunda-feira os atletas que foram titulares contra o Flamengo trabalharam nas dependências internas do centro de excelência fazendo atividades de recuperação. Enquanto isso, os demais foram a campo e realizaram treinos técnicos com objetivos específicos.

Alguns jovens das categorias de base completaram tanto as movimentações com o grupo quanto o treino à parte de Bruno Rodrigues e Dudu, que também está próximo de concluir seu processo de recuperação.