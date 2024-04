Flamengo: 'Libertadores não era prioridade? Tem algum erro aí', diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos questionou no Cartão Vermelho a estratégia da comissão técnica de Tite na Libertadores, após o Flamengo anunciar sete desfalques para o jogo de amanhã (24), contra o Bolívar, fora de casa, pela 3ª rodada da fase de grupos.

'Deve ser um time quase todo reserva': "Tem uma questão aí que é você chegar em dois jogos tão importantes para o time com os jogadores tão desgastados, essa é a primeira questão que precisa ser colocada para o Tite. São sete jogadores que não vão: Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan, Arrascaeta e Pedro. Cebolinha já estava contundido. Deve ser um time quase todo reserva, só com De La Cruz, Bruno Henrique e o Rossi. Então, por que chegou nesse momento mais importante da temporada com tal desgaste? Talvez porque usou muito os titulares no estadual, isso teve impacto? Ou teve um desgaste que a comissão técnica não previa?".

'Libertadores não era prioridade no Flamengo?': "Você chegar contra Palmeiras e Bolívar tendo que poupar e em três rodadas da Libertadores em duas você ter poupado jogadores, acho que tem uma questão aí, a Libertadores não era prioridade? Ou então teve uma questão de planejamento, não acredito que isso esteja nos planos de Tite lá atrás, não parece fazer muito sentido. Dado o desgaste que está posto, tem que escalar um time mais físico, senão vai tomar um baile lá. A gente lembra como são os jogos do Bolívar, correria, bola na área e um monte de chute da intermediária com a bola correndo como maluca, parece pinball, com a bola numa velocidade totalmente diferente".