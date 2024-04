Conselho do São Paulo aprova acordo com a Globo para transmissão da Série A

O Conselho de administração do São Paulo aprovou o contrato de cinco anos com a Globo para transmissão de jogos do clube no Brasileirão.

O que aconteceu

A Globo entrou em acordo com a Libra, grupo do qual o São Paulo faz parte. A emissora terá os direitos de transmissão entre 2025 e 2029.

Os detalhes do acordo passaram por avaliação do Conselho são-paulino e foram aprovados por unanimidade. A avaliação interna é que o contrato melhora as condições para os clubes.