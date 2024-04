Arsenal e City iniciam disputa pela chegada de Bruno Guimarães, diz jornal

Atentos à próxima temporada europeia, Arsenal e Manchester City iniciaram a disputa pela contratação do volante Bruno Guimarães, do Newcastle.

O que aconteceu

Com cláusula rescisória no valor de R$ 549 milhões, Bruno Guimarães pode mudar de ares na próxima temporada. A informação é do jornal "The Telegraph", da Inglaterra.

Arsenal e Manchester City são os principais interessados no volante brasileiro. O PSG é outra equipe que monitora a situação do jogador.