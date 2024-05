CBF doa agasalhos usados por jogadores da Seleção para leilão em campanha "Uma Só Pele"

Nesta sexta-feira, o leilão dos agasalhos doados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol teve início. As oito peças foram utilizadas pelos jogadores da Seleção Brasileira na partida diante da Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid. A partida encerrou com o placar de 3 a 3.

O confronto amistoso entre as seleções, disputado no final de março, fez parte da campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade", idealizada pela CBF em conjunto com a Federação Espanhola.

Marcelo Carvalho, principal executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, afirmou que a intenção do leilão é obter fundos para a manutenção do projeto. "A ideia é utilizar os fundos na manutenção do projeto, com material e palestras em uma associação comunitária que apoiamos a parte esportiva, e desenvolvermos conteúdos para nossas redes."