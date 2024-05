CBF divulga tabela detalhada da Série B até a nona rodada; veja os jogos

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada da quinta à nona rodada da Série B. A entidade definiu as datas, os locais e os horários das partidas. A quinta rodada tem previsão para começar no próximo dia 15, enquanto a nona deve acabar no dia 11 de junho.

Líder da competição, o Santos visita a Ponte Preta na quinta rodada, mas antes tem os compromissos contra Guarani (em casa) e Amazonas (fora). Após o duelo contra a Macaca, o Peixe terá pela frente os seguintes jogos: Brusque (em casa), América-MG (fora), Botafogo-SP (em casa) e Novorizontino (fora).

A Série B ainda está em sua terceira rodada, que começa a ser disputada nesta sexta-feira e se encerrará apenas na próxima terça-feira.