Presidente do Inter comenta expectativas para 2024 e cavada de Robert Renan

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, foi categórico ao dizer que o time brigará na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro em 2024.

O que aconteceu

O dirigente colorado disse que essa é uma tendência do clube nos últimos anos e que não irá mudar na atual temporada. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (22).