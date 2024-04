Brasileirão não tem campeão inédito há mais de 20 anos; veja candidatos

No último domingo, o Bayer Leverkusen foi campeão alemão pela primeira vez, quebrando uma sequência de 11 conquistas do Bayern de Munique. No Brasil, um campeão inédito não surge desde 2001 e, neste ano, sete equipes são candidatas ao posto.

O que aconteceu

A conquista da Bundesliga pelo Leverkusen aconteceu com cinco rodadas de antecipação. Foi seu primeiro título no campeonato em quase 120 anos de história.

No Brasil, a última vez que um campeão inédito surgiu foi em 2001, quando Athletico Paranaense conquistou o campeonato ao bater o São Caetano na final. Há 23 anos, ainda antes do início da era dos pontos corridos.