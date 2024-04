Goleiro brasileiro é agredido por torcedor rival durante jogo em Portugal

O clube informa que vai apresentar uma impugnação do jogo nos próximos dias, alegando agressão à delegação e condições inadequadas para a continuidade da partida.

O Estoril também foi alvo de pedras por parte da torcida rival, na saída do estádio, de acordo com informações do jornal português A Bola.

Chaves abriu o placar com um gol de João Pedro, mas o Estoril empatou com João Basso e virou com Fabrício Andrade. Após mais de 20 minutos de acréscimo, Hélder Morim conseguiu empatar a partida.

Em nota, a equipe mandante culpou o goleiro Marcelo Carné pelo incidente, alegando que ele provocou os torcedores.