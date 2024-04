'Esse é o pior Corinthians que eu vi. Time é limitadíssimo', desabafa Casão

O colunista Walter Casagrande desabafou no Fim de Papo sobre o momento do Corinthians. Segundo Casão, esse é o pior time que ele viu no clube do Parque São Jorge, que ainda não fez gol no Brasileirão e está na zona de rebaixamento após três rodadas.

'Eu vejo o Corinthians sem futuro': "O Corinthians irá sobreviver depois de 3 anos de destruição da gestão Duilio Monteiro Alves e mais 3 anos de destruição com Augusto Melo. Eu vejo o Corinthians sem futuro. Primeiro, o elenco do Corinthians é fraco, o time é mais fraco do que no ano passado, isso é nítido, e eu não sei porque toda contração do Corinthians, antes de chegar, joga pra cacete. Antes de chegar, o noticiário é que joga muito. Igor Coronado pode ser um bom jogador, mas vai olhar os clubes onde ele jogou. Todo jogador que chega no Corinthians joga demais, o Matís Rojas era o Maradona do Paraguai".

'O que esperar de um time desse?': "Dentro de campo, as coisas não acontecem. O Corinthians tem um time fraco, o ataque era fraco ano passado, é fraco esse ano. É inadmissível um time como o Corinthians jogar 3 partidas no campeonato e não fazer um gol. Tem mais de 10 times melhores que o Corinthians no Brasileiro, mas o Corinthians não é time, não tem história para passar 3 rodadas sem fazer um gol no Brasileiro. O que esperar de um time desse? O Corinthians está completamente perdido, da presidência até a torcida, ninguém escapa".