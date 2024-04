Santos anuncia lateral Escobar até fim de 2026

O Santos anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar.

O que aconteceu

Escobar assinou contrato até o final de 2026. O Peixe corre para regularizar a situação do atleta e registrá-lo no BID (Boletim Informativo da CBF) para que ele fique à disposição do técnico Fábio Carille.

Inicialmente, Escobar chega por empréstimo até o fim da atual temporada e assinará o contrato definitivo em janeiro de 2025.