Acusado de matar palmeirense em 2023 é mandado a júri popular, diz jornal

Por decisão da Justiça hoje (23), Jonathan Messias Santos da Silva, acusado de matar a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, no dia 8 de julho de 2023, será mandado a júri popular. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Jonathan foi identificado como suspeito da morte da jovem antes do duelo entre Palmeiras e Flamengo, disputado no Allianz Parque, horas antes da partida. Segundo a Polícia Civil, ele teria participado da confusão que aconteceu na rua Padre Antônio Tomás, próximo ao estádio. Ele está preso desde o dia 25 de julho do ano passado, mas se tornou réu do caso apenas em agosto.

Gabriela Anelli morreu depois de um estilhaço de uma garrafa de vidro acertar seu pescoço em uma confusão entre torcedores das duas equipes, horas antes do início da partida. A jovem, com 23 anos, na época, foi socorrida, mas acabou falecendo.