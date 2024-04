Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao clássico pelo Brasileirão

Será o terceiro clássico entre os times no ano, e o retrospecto recente está equilibrado. Cada time venceu um dos jogos e houve ainda um empate, mas a balança pende para o Atlético por causa do título do Estadual conquistado diante do rival.

Classificação e jogos Brasileirão

O Galo, no entanto, segue com um tabu indigesto contra o arquirrival em sua casa. O time ainda não venceu o maior adversário, atuando como mandante, desde que o novo estádio foi inaugurado — foram duas derrotas e um empate.

Atlético-MG x Cruzeiro -- 3ª rodada do Brasileiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Data e hora: 20 de abril de 2024, às 21h

Transmissão: Sportv e Premiere