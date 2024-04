Trabalhos ruins? Por que estrangeiros opções do São Paulo estão sem clube

Dome, como ficou conhecido, carregou o peso de suceder Jorge Jesus e implantou um rodízio na equipe, ideia rechaçada por alguns torcedores e até por membros da diretoria. Ele encerrou sua passagem no Flamengo com aproveitamento de quase 64%: foram 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Domènec Torrent não teve vida fácil no Flamengo ao suceder Jorge Jesus Imagem: GLEDSTON TAVARES/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

No início de 2022, Domènec assumiu o Galatasaray e venceu apenas uma vez em suas cinco partidas iniciais. Não houve melhora, e o time acabou na 13ª posição do Campeonato Turco — a pior colocação do clube na história do torneio.

A demissão veio no fim daquela temporada e, desde então, ele está desempregado. No ano passado, ele chegou a ser cotado no Athletico, mas as negociações não avançaram.

Carvalhal livre: por quê?

Carvalhal deixou o Olympiacos em fevereiro deste ano — antes disto, comandou o Celta de Vigo e o Al-Wahda. Nos três clubes, a trajetória não foi longa: ao todo, foram 44 partidas.