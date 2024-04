Mascherano diz por que Real x Barça é diferente de Corinthians x Palmeiras

Soma-se a isso o fato de Real e Barça serem os maiores clubes do país, o que apimenta ainda mais competição dentro e fora de campo. No caso da Argentina, os dois principais clubes são de Buenos Aires, e o Brasil possui outros clássicos no nível do Dérbi paulista.

Benzema, do Real Madrid, e Mascherano, do Barcelona, disputam bola Imagem: ALBERT GEA/REUTERS

No caso de Barça x Real Madrid, há uma diferença de outros clássicos que joguei. Não só por serem os maiores da Espanha, mas há uma rivalidade que se enfrentam duas cidades. Tudo o que rodeia essa partida é muito maior. Por ser em cidades diferentes, acho que faz que a rivalidade seja maior. Por exemplo, o rival do Corinthians é o Palmeiras e o do River é o Boca, mas são da mesma cidade. Javier Mascherano, ao UOL

Ele disputou o El Clásico mais de 20 vezes e ostenta um retrospecto favorável: o Barça ganhou 9 vezes do rival, empatou cinco e perdeu oito com ele atuando. O ex-jogador é atualmente embaixador da La Liga e conversou com a reportagem por meio de uma ação da Chubb, seguradora oficial do Campeonato Espanhol na América Latina, antes do duelo do próximo domingo (21), no Bernabéu.

O que mais Mascherano disse

El Clásicos marcantes: "Não recordo quantos El Clásicos joguei, acho que mas mais de vinte. Perdi, ganhei, claramente lembro mais dos que ganhamos, um deles é um clássico em 2014/15, a temporada do triplete. Na partida de volta [2º turno da La Liga], estávamos atrás do Real Madrid em pontos, poderíamos passar se ganhássemos, e foi uma partida que vencemos por 2 a 1, isso nos deu a possibilidade de começar a abrir uma vantagem e terminamos campeões da La Liga, depois o triplete. Também me marcou muito o primeiro clássico em que estive. Não joguei, fiquei no banco, mas vencemos por 5 a 0 no Camp Nou. Foi o primeiro clássico entre Guardiola e Mourinho".