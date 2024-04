'Fla mimimi é nociva ao clube': Mauro Cezar detona reclamações após vitória

'A Fla mimimi é nociva para o Flamengo': "Críticas duras têm que acontecer depois do jogo de domingo, mas criticar e pegar no pé depois do jogo de quarta é o fim da picada, especialmente pela falta de entendimento de algo tão óbvio quanto a necessidade de mexer no elenco e revezar jogadores. O Tite falou na coletiva: 'vocês acham que eu quero tirar o Arrascaeta do time?'. Mas tem que tirar em algum momento, o Flamengo jogou sem o Arrascaeta, então é muita dificuldade de compreensão, a Fla mimimi é nociva para o Flamengo, especialmente porque já houve casos que os dirigentes já deram ouvido a essa ala de malucos da torcida do Flamengo, que acham que ninguém existe, é uma arrogância como se o adversário não existisse, o Flamengo tem que ganhar de todo mundo porque tem dinheiro. Se bastasse ter dinheiro, o PSG era campeão da Champions todo ano".

