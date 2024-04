Ex-Corinthians foi roupeiro e árbitro até virar treinador: 'Queria entrar'

Não me vejo nessa função. Desde que entrei no campo, não me imagino mais como árbitro, e tento melhorar minha carreira como treinador.

Hoje na Tailândia

Imagem: Divulgação/Chiangrai United

Gabriel tem contrato até o fim da temporada com o Chiangrai United, da Tailândia. Recentemente ele recebeu algumas consultas de equipes do Brasil e não esconde o desejo de trabalhar no país.

Na trajetória após o Corinthians, ele passou por Sampaio Corrêa, Maringá, e Fortaleza, no Brasil, como auxiliar. Na Tailândia, foi auxiliar do Buriran United, e do próprio Chiangrai, clube do qual é treinador principal há um ano e meio.