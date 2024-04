Tironi: 'Dorival era picanha prime na prateleira, hoje não tem nada'

O colunista Eduardo Tironi comparou a busca do São Paulo por um técnico no ano passado após a demissão de Rogério Ceni e a atual procura depois da saída de Thiago Carpini. Para ele, Dorival era uma escolha óbvia e disponível na prateleira.

Tinha picanha prime na prateleira da carne de segunda no ano passado. O São Paulo olhou e trouxe o Dorival, não tinha como errar. Chegou Dorival e foi campeão, um ótimo técnico. Esse ano não tem. Você olha a prateleira e não tem nada lá. Tem essa prateleira aqui sem nada e a tem a dos importados, que é cara para caramba e você nem sabe se aquela carne é realmente boa. Cara é, mas será que é legal? Essa é a situação do São Paulo hoje no mercado