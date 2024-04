Botafogo tenta lateral Gilberto, mas Bahia não abre negociação

Gilberto foi revelado pelo Botafogo, clube que, atualmente, tem Damián Suárez e Mateo Ponte no setor. Ele permaneceu no Alvinegro até 2015 e também tem passagens por Internacional, Fluminense e Vasco, no Brasil. Em 2020, foi comprado pelo Benfica (POR) até ser contratado pelo Bahia.

O Tricolor baiano tem feito jogo duro para negociar seus jogadores. No início do ano, por exemplo, a diretoria recusou propostas tentadoras de Corinthians e Palmeiras para segurar o meia Cauly, destaque da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado.

A janela de transferências nacional se encerra hoje (19). A internacional reabre dia 2 de julho e vai até 1º de agosto.