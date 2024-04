Carpini sobre busca do São Paulo por outros técnicos: 'Não quero acreditar'

Confira a íntegra da coletiva de Carpini após a derrota do São Paulo para o Flamengo por 2 a 1.

Continuidade

Quem tem que responder essa pergunta não sou eu. Me vejo fazendo o que sempre fiz para o São Paulo. Essa especulação já tem mais de 30 dias, sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, sou.

Classificação e jogos Brasileirão

Jogo

Em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até pela instabilidade, pela fase ruim, e isso tem aspecto negativo. Enfrentar o Flamengo aqui dentro é muito difícil, ainda mais com os problemas que temos para escalar. Enaltecer a entrega e a luta, tomamos o gol em momento que estávamos melhor na partida. As mexidas dentro do que imaginávamos buscar dentro da partida. Jogo grande. 2 a 1 no Maracanã contra o Flamengo não tem nada de absurdo. Criaram-se situações em que as coisas se potencializaram muito dentro do São Paulo.

Respaldado

Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado. Tudo que a gente ouve é especulação. Claro que a insatisfação de parte do torcedor é merecida. Imprensa tentando descobrir o que acontece, se é, se não é. Não mudei minha maneira de ser. Busco fazer sempre o meu melhor, representando a mim mesmo e à instituição. O respaldo, dentro daquilo que a gente imagina que possa ou não acontecer, me sinto respaldado enquanto não for comunicado de algo diferente. Derrota ruim, sofrida. Momento delicado do São Paulo, mas valorizo os atletas e o que nos propusemos a fazer dentro de campo. Ferreira não sei se tinha 100% de condições de atuar, mas ajudou.