Milly detona Ramón Díaz: 'Além de nos ofender, nos chamou de burras'

- Segunda-feira (15/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Classificação e jogos Brasileirão

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra