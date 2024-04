Alisson coloca mansão de R$ 31 milhões à venda na Inglaterra, diz jornal

A mansão tem 743 metros quadrados. A casa de três andares possui seis quartos, seis banheiros e sauna.

Os espaços de entretenimento incluem cinema, academia e sala de jogos. Veja abaixo fotos de ambientes da residência de Alisson.

Alisson está no Liverpool há seis anos e não há notícias concretas sobre possível saída. O momento é de reformulação no clube após a confirmação do fim de trabalho do técnico Jürgen Klopp, mas não existem indicações sobre o futuro dos pilares do elenco.

Veja mais fotos da casa de Alisson

Imagem: Divulgação/Rightmove