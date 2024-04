Uefa e COI debatem estratégias para combater manipulação de resultados

Presente no evento, a diretora de compliance do Galera.bet, Paula Braytne, contou o que presenciou e revelou que o diferencial para os próximos eventos será o investimento em novas tecnologias.

Entidades como Ibis e Ibia fornecem sistemas efetivos e seguros de envio de alertas e investigações, sendo estes adotados por muitos agentes envolvidos nos esportes e operadores de apostas esportivas.

O futebol é o esporte com a maioria dos alertas, seguido pelo tênis — com 63 e 54 suspeitas, respectivamente. Outras modalidades olímpicas como boxe, basquete, vôlei, badminton e tênis de mesa também foram citados no documento. Os alertas contribuíram para as investigações e consequente punição de 21 clubes, jogadores e oficiais, um aumento em relação aos 15 sancionados no ano anterior.

O esporte por si só não pode erradicar a viciação de resultados. Devemos trabalhar em conjunto e aumentar a sensibilidade, partilhando informações e garantindo a existência de sistemas robustos de prevenção e detecção com o intuito de proteger o desporto e os atletas. Vincent Ven, chefe de Combate na viciação de resultados da Uefa

A Euro 24, que será na Alemanha, contará com uma unidade anti-manipulação de resultados sediada na Suíça. O grupo trabalhará em colaboração com entidades de operadores e reguladores de apostas, autoridades públicas e associações nacionais.

O COI, por sua vez, monitora todas as apostas em competições olímpicas desde os Jogos de Pequim de 2008. A entidade desenvolveu processos para reportar, monitorizar e investigar quaisquer ocorrências de manipulação competitiva no esporte, e padrões irregulares são analisado com o apoio das forças policiais nacionais e internacionais, incluindo a Interpol.