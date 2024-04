Romário conta por que quis voltar a jogar e diz: 'Ainda faço gol pra c...'

A foto de um senador pelo Rio de Janeiro está no BID da CBF. Romário está regularizado, com contrato ativo e, no papel, virou presidente-jogador do America-RJ.

O Baixinho contou ao UOL o motivo de tentar essa aventura aos 58 anos: concretizar um sonho. "Meu filho vai jogar com o America. Uma das minhas vontades, um dos sonhos, é jogar com ele. Dependendo de determinado jogo, se eu jogar com ele, vai fechar minha vida no futebol", disse o Baixinho.

Não adianta esperar uma participação constante de Romário nos jogos do America pela Segundona do Carioca. "Não é disposição para disputar campeonato, meu corpo não aguenta. Mas é para jogar com ele (Romarinho)".