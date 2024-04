Real aguenta sufoco do City, leva para os pênaltis e avança na Champions

O time inglês controlou a bola no segundo tempo. O domínio do City nas ações ofensivas se ampliou. A performance defensiva do Real era irretocável até os 30 minutos. Contudo, a entrada de Doku trouxe mais drible aos donos da casa e desbloqueou novas possibilidades. Foi em jogada iniciada por ele que De Bruyne empatou o jogo e o placar agregado. O meia teve chances de fazer seu segundo gol no duelo, mas não conseguiu. Assim, a partida se encaminhou para 30 minutos extras.

Substituições importantes na prorrogação. Os dois técnicos abriram mão de jogadores de renome. Guardiola trocou Haaland por Julián Álvarez antes do início do tempo extra, e tirou De Bruyne para colocar Kovacic aos 6 da segunda metade. Já Ancelotti substituiu Vinicius Jr por Lucas Vázquez ainda no primeiro tempo.

Dinâmica de jogo parecida, mas Real voltou a gerar perigo. O time de Ancelotti continuou a priorizar a marcação na prorrogação, fechando-se em linhas baixas e compactas. O City seguiu propondo jogo, mas, desgastado fisicamente, cedeu mais espaços que nos 90 minutos regulamentares. A grande chance do tempo extra foi da equipe espanhola, desperdiçada por Rüdiger.

Goleiro do Real brilhou. O time espanhol teve começo complicado na disputa de pênaltis, com Modric desperdiçando a primeira cobrança. A equipe espanhola precisou mais uma vez de seu arqueiro, e ele correspondeu. Lunin ficou no meio do gol para defender cobrança de Bernardo Silva, pulou no lado certo para barrar Kovacic e, com acertos de Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho e Rüdiger, garantiu os Merengues na semifinal.

Lances importantes

0x1, Rodrygo aos 12' do 1ºT. Carvajal deu chutão para o ataque, Bellingham controlou a bola e iniciou jogada com Valverde. O uruguaio encontrou Vinicius Jr, que cruzou na área. Rodrygo bateu de primeira, Ederson fez ótima defesa, mas a bola sobrou novamente para o atacante brasileiro. Dessa vez o goleiro do City não conseguiu evitar.