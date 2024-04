Bayern 'acorda' no 2º tempo, vence o Arsenal e vai à semi da Champions

O Bayern de Munique irá enfrentar o Real Madrid na próxima fase. Os espanhóis se classificaram nos pênaltis contra o Manchester City.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O próximo jogo do Bayern será pelo Campeonato Alemão, no sábado (20), contra o Union Berlin. Com o título nacional já garantido para o Bayer Leverkusen, o time brigará para manter a vice-liderança.

O Arsenal também joga no sábado (20) contra o Wolverhampton. O time jogará para tentar recuperar a liderança do Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

Com pressão da torcida alemã, o jogo começou equilibrado e com ações ofensivas das duas equipes. O Arsenal chegou a ter todos seus jogadores de linha no campo do Bayern.

A boa marcação dos times evitou lances perigosos na primeira etapa. As melhores tentativas vieram de jogadas individuais, com Martinelli e Odegaard do lado inglês, e Musiala pelos bávaros.